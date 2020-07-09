Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama; çok sayıda yaralı var (2) 3 ŞEHİT, 6 YARALIGeçen hafta Cuma günü Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlamamış havai fişekler ve diğer patlayıcılar, kamyonla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi.

3 ŞEHİT, 6 YARALI Geçen hafta Cuma günü Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlamamış havai fişekler ve diğer patlayıcılar, kamyonla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kontrollü patlama için askerler de bölgede bulunurken, bu sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi şehit olurken, 6 kişi yaralandı. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan kişileri Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırdı. Patlamanın olduğu bölgede kamyondan geriye enkaz yığının kaldığı görüldü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ) HABER: Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA, DHA

Kaynak: DHA