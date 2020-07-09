Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama; çok sayıda yaralı var (1)
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Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama; çok sayıda yaralı var (1)

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu.

Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama; çok sayıda yaralı var (1)
09.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:42

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Taş ocağındaki patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. 

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüyor. 


Kaynak: DHA

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