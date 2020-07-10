Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (8) MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanlığı, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga için başsağlığı mesajı paylaştı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabında yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'da havai fişeklerin patlaması sonucu meydana gelen elim olayda şehit düşen 3 kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA