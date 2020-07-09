Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı (2) BAKANLIKTAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanlığı'nca Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'ndeki taş ocağında, havai fişek fabrikasına ait patlayıcılar indirilirken kamyonda meydana gelen patlamada, 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin şehit olduğu,...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nca Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'ndeki taş ocağında, havai fişek fabrikasına ait patlayıcılar indirilirken kamyonda meydana gelen patlamada, 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 6 personelin de yaralandığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA