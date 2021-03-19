Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:55
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz sanık Ahmet Ç, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmaya müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Mahkeme heyeti, yoklamayla başlayan duruşmanın 5'inci gününde ara kararını açıkladı.

Heyet, sanık iş sağlığı güvenliği uzmanı Aslı B'nin adli kontrolle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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