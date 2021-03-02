Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek

02.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:08
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 sanıktan tutuklu 5'inin bu halinin devamına karar verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 sanıktan tutuklu 5'inin bu halinin devamına karar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 6 Ocak'ta ilk defa hakim karşısına çıkan fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C. ile diğer 4 sanığın tutukluluk hali bugün ikinci kez değerlendirildi.

Heyet, dosya üzerinde yapılan incelemenin ardından 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 15 Mart'ta devam edilecek.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Zeki Müren Aleyna Tilki Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 18:14:12. #1.15#
title