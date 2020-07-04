Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
04.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:59
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, idari soruşturma kapsamda, bakanlık tarafından bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi görevlendirildi.
Kaynak: AA