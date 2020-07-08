Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan etkilenenlere psikolojik destek
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan etkilenenlere psikolojik destek

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan etkilenen kişilere ve yakınlarına Türkiye Afet Müdahale Programı (TAMP) kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekibince destek verildi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan etkilenenlere psikolojik destek
08.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:18

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan etkilenen kişilere ve yakınlarına Türkiye Afet Müdahale Programı (TAMP) kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekibince destek verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, psikososyal destek ekibinde bulunan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları patlama sonrası bölgeye sevk edildi.

Olayın ardından afetzedelerin yakınlarına psikososyal müdahalede bulunurken, sonraki süreçte telefon ile 141 afetzedeye psikososyal değerlendirme amacıyla ulaşım sağlandı. Telefonla ulaşılamayan 48 afetzedeye de ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce psikososyal destek ihtiyacı belirlenen fabrika çalışanlarına, uygun müdahale ve yönlendirmeler ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, patlamanın hemen olay yerine gittiklerini aktararak, bundan önce de fabrikada birkaç patlama meydana geldiğini ancak bu seferkinin çok daha büyük olduğunu kaydetti.

Olayın vahametini tahmin ettikleri için 112 ve UMKE ekiplerini derhal bölgeye sevk ettiklerini belirten Öğütlü, şunları ifade etti:

"Yaralılarımız için acil olarak koordinasyon sağladık, Hendek ve Yenikent devlet hastanelerimizin acilleri başta olmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hazırlık yapıldı. Sayın bakanlarımız ve Sayın Valimiz de bölgeye intikal etti. Olayda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı ve yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte özveriyle çalışan ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz."

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi taburcu edildi. Biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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