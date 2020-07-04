Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamanın büyüklüğü ve çalışanların sayısı dikkate alındığında, çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü bildirdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamanın büyüklüğü ve çalışanların sayısı dikkate alındığında, çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü bildirdi.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulu havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 114 kişinin yaralandığını anımsattı.

Olayı büyük bir üzüntü ile takip ettiklerini bildiren Yeşil, açıklamasında şunları kaydetti:

"Patlamanın büyüklüğü ve çalışanların sayısı dikkate alındığında, çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür.

İş kazalarının bir daha yaşanmaması, örgütlü çalışma düzeni içinde, kazalardan dersler çıkararak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, en büyük dileğimiz ve talebimizdir.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA