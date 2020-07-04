Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgeye gelen ekipler çalışmalarını gece boyunca da sürdürdü.

Sabah saatlerinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilen olay mahalline, AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle intikal etti.

Jandarma ekiplerinin geniş alanda güvenlik önlemi aldığı bölgedeki çalışmalar yoğunlaşarak devam ediyor.

Kaynak: AA