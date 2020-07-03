Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananları, hastanede ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananları, hastanede ziyaret etti.

Vali Kaldırım ve Başkan Yüce, patlamanın yaşandığı alanda yaptıkları incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Kaldırım ve Yüce, bir süre sohbet ettikleri vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulundu.

Kaynak: AA