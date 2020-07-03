Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TBF'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü tarafından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda ise "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.
Kaynak: AA