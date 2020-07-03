Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bölgeye Sakarya, Bursa, Düzce ve İstanbul AFAD ekipleriyle Sağlık Bakanlığından 72 ambulans, 12 UMKE, 2 acil mücadele ünitesi, 2 helikopter ambulans ile itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Fabrikanın yaklaşık 200 çalışanının olduğunu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir. Sakarya AFAD KBRN ekibi tarafından gerekli ölçüm yapılmakta olup halihazırda olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığından 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağı görevlendirilmiştir. Türk Kızılay tarafından bölgeye ikram aracı, su, içecek, sıcak içecek ve çorba sevk edilmiştir. Bölgeye 3 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Psikososyal destek ekibi görevlendirilmiştir. Kocaeli ve Bolu AFAD teyakkuz haline geçirilmiştir."

Açıklamada, meydana gelen patlama sonucu bölgeye Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul itfaiye ekipleriyle Sakarya 112, Sakarya Jandarma, Türk Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA