Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede inceleme yapıyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama
03.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede inceleme yapıyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın bulunduğu alana helikopterle gelen Bakanlar Soylu ve Koca, bölgeyi önce havadan inceledi.

Daha sonra fabrika alanına gelen Soylu ve Koca'ya, Bakan Selçuk da eşlik etti. Bakanların patlamanın meydana geldiği fabrika alanındaki incelemeleri devam ediyor.

Yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de destek verdiği ve zaman zaman patlamaların yaşandığı bölgede Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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