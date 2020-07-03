Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, hastanelere ulaşan yaralı sayısının 56 olduğunu bildirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, hastanelere ulaşan yaralı sayısının 56 olduğunu bildirdi.

Kaldırım, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Şiddetli patlama olduğu için yaralıların duymayla ilgili probleminin bulunduğuna dikkati çeken Kaldırım, "Bize intikal eden can kaybı yok. İnşallah da olmaz, bütün temennimiz budur. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Havadan müdahale istedik. 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter bölgeye sevk edildi, havadan da müdahale yapılacak. AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, büyükşehir belediyesi, bütün ekipler buradalar." diye konuştu.

Kaldırım, patlamaların akabinde tam müdahale yapılacağını dile getirerek, "Tabii biraz havai fişek fabrikası olduğu için gaz sızıntısı tehlikesi var, gerekli tedbirleri aldık, koruma bandını oluşturduk ama vatandaşlarımızın da uzak durmalarında, yaklaşmamalarında fayda var. Vatandaşlarımızın da hem yolu işgal etmemelerini hem de yaklaşmamalarını istiyoruz. AFAD ve Kızılay fabrika çalışanlarının yakınlarıyla da ilgileniyorlar, gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar." dedi.

"Şu ana kadar aldığım bilgiye göre hastanelerimize ulaşan yaralı sayısı 56." diyen Vali Kaldırım, şöyle konuştu:

"İçlerinden birinin durumu biraz ciddi, kırıkları var. Onun dışındakilerin durumu bana iletilen bilgi iyi. Can kaybı da yok çok şükür. Patlamanın olduğu ana binada çalışan sayısı aldığımız bilgiye göre 25 kişiydi ama etrafında depo ve fabrikanın binaları var. O an çalışan sayısını 172 olarak ifade ettiler. Depoda 110 ton (patlayıcı) olduğunu söylediler. Tam fotoğrafı arkadaşlar net bir şekilde çekmiş olacaklar inşallah."

Kaynak: AA