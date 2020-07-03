Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından teyakkuza geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından teyakkuza geçti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında patlama meydana geldiği anımsatıldı.

Bölgeye Sakarya'dan 29 personel ve 7 araç ile Sağlık Bakanlığından 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, ihtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD görevlilerinin de teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, fabrikada yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu belirtilerek, "Fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına, itfaiye tarafından müdahale edilmektedir.

Gelişmeler yakından izlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA