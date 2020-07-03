Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." açıklamasında bulundu.

Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te olay yerinde. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA