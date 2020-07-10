Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor
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Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor
10.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:59

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sekizinci gününde sürdürüyor.

AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ekipleri, fabrika alanında inceleme gerçekleştiriyor.

Bomba imha uzmanlarının ise bölgedeki patlayıcı maddeleri tahliye işlemi sürüyor. Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, AFAD KBRN ekiplerinin gözetiminde kimyasal maddelerle patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışmalar da devam ediyor.

Olası duruma karşı ekipler, bölgede hazır bekletiliyor.

Süreç

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün de saat 11.35 sıralarında fabrikadaki patlayıcıların, kontrollü imhası amacıyla getirildiği Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada 3 asker şehit olmuş, 11 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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