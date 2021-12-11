Sakarya'da 'hatalı sollama' kazası: 4 yaralı - Haberler
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Sakarya'da 'hatalı sollama' kazası: 4 yaralı

Sakarya'da 'hatalı sollama' kazası: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Aziz Yerlikaya (31), kullandığı 34 FRD 43 plakalı otomobille önündeki aracı solladığı sırada, karşı yönden gelen Musa Şirin yönetimindeki 41 UB 012 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yerlikaya ve Şirin ile yabancı uyruklu Valentina G. (27) ve Guncha T. adlı kadınlar yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sakarya'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.


Sakarya'da 'hatalı sollama' kazası: 4 yaralı

Sakarya'da 'hatalı sollama' kazası: 4 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

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