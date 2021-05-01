Sakarya'da hastaneler arası yeni ulaşım hattı 3 Mayıs'ta devreye giriyor
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Sakarya'da hastaneler arası yeni ulaşım hattı 3 Mayıs'ta devreye giriyor

Sakarya'da hastaneler arası yeni ulaşım hattı 3 Mayıs'ta devreye giriyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar ve sağlık çalışanları için hastane ulaşımına yeni hat eklendiğini duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar ve sağlık çalışanları için hastane ulaşımına yeni hat eklendiğini duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "H9" adı verilen hattın 3 Mayıs Pazartesiden itibaren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (SEAH) Adapazarı ilçesindeki merkez kampüsüyle Korucuk Mahallesi'ndeki kampüs arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Kısıtlama süresince vatandaşlara hizmet verilmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, "3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak yeni hastane hattı (H9) merkez SEAH'tan başlayacak ve sırasıyla Tunatan Kavşağı, Toyotasa Hastanesi, Serdivan AVM, Yazlık Kavşağı, Sabahattin Zaim Bulvarı, Yenikent Devlet Hastanesi, Karaman, Sakarya Valiliği ve Korucuk SEAH arası önemli noktalardan geçerek hizmet sunacak. Vatandaşlarımız H9 hattının anlık konum bilgileri ve hareket saatlerine 'sakarya.bel.tr' ve SAKUS Mobil üzerinden ulaşabilir ve takip edebilir. 17 günlük tam kapanma sırasında saat 7.00'dan itibaren toplu taşıma çalışmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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