Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı - Haberler
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Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı Polis ekipleri uzun süre bölgede boş kovan aradı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak kayıplara karıştı.

SAKARYA (İHA) - Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Polis ekipleri uzun süre bölgede boş kovan aradı

SAKARYA - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri hastane bahçesinde uzun süre boş kovan aradı.

Olay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı. Tartışan iki kişi arasında çıkan kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli silah ile E.Ö. isimli kişiyi vurarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

Hastane önünde hareketli dakikalar: Karşılaştığı husumetlisini vurarak kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Sakarya, 112, 3. Sayfa, Haberler

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