Sakarya'da hastane çalışanı evinde ölü bulundu
14.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:41
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hastanenin idari biriminde görevli personel, evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hastanenin idari biriminde görevli personel, evinde ölü bulundu.
Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak görev yapan Abdullah Bekmezci'den haber alınamayınca, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Bekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bekmezci'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Çalışkan