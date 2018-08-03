Sakarya'da Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı

Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.S. (33), rahatsızlanan çocuğunu tedavi ettirmek için eşiyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine geldi.

Hastanenin bahçesinde bulunan İ.S'ye, aralarında husumet olduğu iddia edilen şüpheli tarafından silahla ateş edildi.

Göğsü ve başına kurşun isabet eden İ.S'ye ilk müdahale, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezinde yapıldı.

Daha sonra ambulansla SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında hastane önünde bulunan İ.S'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.