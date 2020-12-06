Sakarya'da hasta yakınları ambulansa zarar verdi
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Sakarya'da hasta yakınları ambulansa zarar verdi

06.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:36
Sakarya'da hasta yakınları ambulansa zarar verdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ambulansa alınmadıkları gerekçesiyle Acil Servis personelini darbetmeye çalışan hasta yakınları ambulansa zarar verdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ambulansa alınmadıkları gerekçesiyle Acil Servis personelini darbetmeye çalışan hasta yakınları ambulansa zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekibi ihbar üzerine mide bulantısı şikayeti olan çocuğa müdahale için Kemalpaşa Mahallesi'ndeki adrese gitti.

Yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu kontrol amaçlı hastaneye götürmek isteyen ekip, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece çocuğun annesinin ambulansa binmesine müsaade etti.

Ambulansa binmek isteyen bir başka hasta yakınının saldırı girişimi üzerine sağlık ekibi araca binerek kendilerini korudu. Bunun üzerine hasta yakını ambulansa zarar verdi.

Çocuğu alarak hastaneye götüren 112 ekibi, saldırı nedeniyle karakola giderek şikayette bulundu.

Olay sonrası ambulansta yapılan incelemede, saldırganın ambulansın içindeki telsizi kopardığı ve çeşitli yerlerine zarar verdiği öğrenildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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