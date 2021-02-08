Sakarya'da hasat edilen kenevirden yağ, sabun ve yastık üretildi

Sakarya'da 100 dekarlık alanda yetiştirilen kenevirlerden yağ, sabun, yastık ve halı üretimi yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ekrem Yüce, kenevirden elde edilen ürünlerin tekstil başta olmak üzere sağlık alanında kullanıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Alancuma'da 100 dekarlık alanda kenevir ekimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüce, şu bilgileri verdi:

"Hasadını gerçekleştirdiğimiz kenevirlerin değerlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kenevir tohumlarından üniversitemiz ve Şenpiliç iş birliğiyle yağ elde ettik. Kenevir sabununu ürettik, liflerinden yastık yaptık. Akyazı'da da bir firmamızla anlaştık ve nihai ürün haline getirdik. Kenevir keçeli halı da ürünlerimiz arasındaki yerini aldı. Bu konuda kararlıyız. Sakarya'da kenevirle sanayide yeni bir alan oluşturacağız."

Yüce, Melen Botanik Vadisi'ni de cennet vadisine dönüştürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bitkilerimizi toprakla buluşturmuştuk. Ihlamur, biberiye, ada çayı, melisa, kekik, lavanta gibi bitkilerimiz için hasat yaptık. Paketleme işlemlerimizi başlattık. Atıl alanı yeniden şehir ekonomisine kazandırdık. Önümüzdeki süreçte de bir lansman programıyla bölgede hayata geçirdiğimiz çalışmaları etraflıca paylaşacağız. İnşallah Sakarya üretecek, şehrimiz kazanacak. Rabbim tüm çalışmalarımızı bereketlendirsin."

Yüce, tarım konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu