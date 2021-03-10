Sakarya'da hasat edilen kenevirden yağ, sabun, yastık ve halı üretildi
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Sakarya'da hasat edilen kenevirden yağ, sabun, yastık ve halı üretildi

10.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:30
Sakarya'da hasat edilen kenevirden yağ, sabun, yastık ve halı üretildi

Sakarya'da yetiştirilen kenevirlerden yağ, sabun, yastık ve halı üretimi yapıldı.

Sakarya'da yetiştirilen kenevirlerden yağ, sabun, yastık ve halı üretimi yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları tarımsal faaliyetlerin içine kenevir üretimini de koyduklarını söyledi.

Yapılan planlı çalışmaların arasında çiftçi eğitim merkezi proje alanını Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak belirli çalışmaları yapmak için tahsisini gerçekleştirdiklerini belirten Yüce, "Belediyemizin bünyesinde 500 bin metrekare uygulamalı tarımsal merkez olarak yapılma çalışmaları başladı. Buraya biz 'uygulamalı tarım merkezi' diyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz için önemli bir yeri olan kenevir tarımı için 6 Nisan 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığından tohum ve lif amaçlı kenevir tarımı yapmak için gerekli izinler alındı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanımızın da destekleriyle bu kenevir ekimini gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Alancuma'da Sakarya Büyükşehir Belediyesince 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen kenevirlerin yetişip boylarının 4 metreye kadar uzadığını anlatan Yüce, hasatını gerçekleştirdikleri kenevirden yağ, sabun, yastık ve halı ürettiklerini aktardı.

Önümüzdeki yıl 500 dekar alanda kenevir ekimi yapılması için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Yüce, "Bu kenevirlerin tohumlarından soğuk sıkım yağı çıkardık, kenevir sabunu yaptık, sağlıklı ve şifalı kenevir sabunu. Ayrıca kenevir liflerinden sentetik halı ürettik, halının içinde kenevir keçesi vardır. Keçeler ürettik, yastıklar ürettik, elyaf ürettik, çalışmalarımızı daha da genişletip üretim yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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