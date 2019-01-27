Sakarya'da Hamsi Festivali

Sakarya'nın Hendek ilçesinde "1. Hamsi Festivali" düzenlendi.

Hendek Dikmen Köyü Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Dikmen Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 5 bin kişiye hamsi dağıtıldı.

Yağmur altında gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar hamsi yedi, horon oynadı.

Etkinliğe, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Kün, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, AK Parti Hendek Belediye Başkan adayı Ali Kemal Sofu, Büyük Birlik Partisi Hendek Başkan adayı Turgut Babaoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA