Sakarya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.
Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde cep telefonlarına IMEI kopyalama-klonlama işlemini ve gümrük kaçağı cep telefonlarının satışını yaptığı tespit edilen 4 ayrı GSM teknik servisine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, 16 Box cihazı (IMEI kopyalama-klonlama aparatı), 15 çeşitli marka ve modellerde IMEI kopyalanmış-klonlanmış ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen tuşlu ve akıllı cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 16 harddisk, 153 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.