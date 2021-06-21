Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti
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Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti

Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya'da, Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla şehitler anısına Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti.

Sakarya'da, Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla şehitler anısına Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti.

Kocaeli'nin Eşme sahilinden Sapanca Gölü'ne atlayan görme engelli yüzücüler Fedai Özal, Yusuf Durdurmuş, Muhammet Sefa Durdurmuş ve İsmail Türeyen, cankurtaran ve dalgıçlar gözetiminde yaklaşık 2,5 kilometre kulaç atarak Sapanca ilçesindeki Kırkpınar sahilinden karaya çıktı.

Sakarya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Aşkın Şentürk, gazetecilere, Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılında vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitler anısına organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Sporcuların Eşme'den Kırkpınar sahiline yüzdüğünü belirten Şentürk, "Yani bir ilden bir ile karşıdan karşıya geçtiler. Bunu sosyal etkinlikten öte minnet duygusuyla yaptık. Tabi ki zaman zaman dualarımızı da yapıyoruz. İnşallah bundan sonra şehit kanları bu toprağa düşmez." dedi.

Şentürk, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti
Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti
Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti
Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Sakarya'da görme engelli yüzücüler, Adapazarı şehitleri için Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti - Haberler
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