Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 mevsimlik tarım işçisi hastaneye kaldırıldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen iki aile, akşam yemeği sonrası mide bulantısı, halsizlik, kusma ve ateş şikayetiyle rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 11 işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan A.Y, V.Y, M.Y, H.Y, S.Ş, A.Ş, M.Ş, A.Ş, N.Ş, H.Ş. ve M.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA