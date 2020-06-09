Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
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Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde alevlere teslim oldu.

Sakarya'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
09.06.2020 07:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:39

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde alevlere teslim oldu. Yangında tesiste kimsenin olması büyük bir faciayı önlerken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, sabah saat 05.45 sıralarında Hendek ilçesi Yenimahalle mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm geri dönüşüm tesisini sardı. Büyüyen alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok ilçeden takviye ekip bölgeye yönlendirildi.

Alevlere teslim olan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Tesislerde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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