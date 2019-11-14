Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISakarya'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.

14.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:19
Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

'nın ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangına 15 itfaiye aracı ile 40 personel müdahalede bulundu. Fabrikanın deposunu saran alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlanıldı. Geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında geçen haziran ayında da yangın çıktığı belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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