Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

14.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:10
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

ekiplerinin kısa sürede büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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