Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haber

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

14.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:23
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

'nın ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Yangın sebebiyle oluşan duman şehrin birçok bölgesinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.