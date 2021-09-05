Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi sonucu yangın, bitişikteki palet üretim tesisine sıçradı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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