Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Erenler, İtfaiye, Sakarya, Güncel

Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

19.03.2020 01:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:59
Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere 4 araçla müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yoğun dumanın olduğu yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Sakarya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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