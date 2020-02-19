Sakarya'da genç kız evinde ölü bulundu
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Sakarya'da genç kız evinde ölü bulundu

Erenler ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, ailesi tarafından ölü bulundu.

19.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:00
Sakarya'da genç kız evinde ölü bulundu

Erenler ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, ailesi tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Zehra Akdemir'i (25) uyuya kaldığı koltuktan kaldırmak isteyen ailesi, kızlarının uyanmaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Akdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zehra Akdemir'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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