Sakarya'da geçen yılın ilk 4 ayına göre trafik kazasında ölüm oranı yüzde 57 azaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'da geçen yılın ilk 4 ayına göre trafik kazasında ölüm oranı yüzde 57 azaldı

Sakarya'da geçen yılın ilk 4 ayına göre trafik kazasında ölüm oranı yüzde 57 azaldı
06.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:24

Sakarya'da jandarma sorumluluk sahasında trafik kazasında ölüm oranı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 57 azaldı.

Sakarya'da jandarma sorumluluk sahasında trafik kazasında ölüm oranı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 57 azaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüsü kapsamında alınan karar sonrası vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Evlerinden çıkmayan vatandaşlar sayesinde trafik kazalarında da azalma görüldü. Alınan verilere göre, geçen yılın ilk 4 ayına göre trafik kazasında ölüm oranı jandarma bölgesinde yüzde 57 düştüğü açıklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit yapmış olduğu açıklamada, "Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek maksadıyla eğitim faaliyetlerine korona virüs sebebiyle ara vermiştir. Trafik denetimleri ve bilgilendirme faaliyetleri ise aralıksız devam etmektedir. Geleceğin büyükleri olan çocuklara trafikte olması gereken kural ve davranışların küçük yaşlarda işlenmesi, bu bilgilerin kalıcı hale gelmesi amacıyla trafik eğitimlerimiz bundan önce olduğu gibi korona virüs biter de hayat normale dönerse bundan sonra da devam edecektir. 2019 yılın ilk dört ayını 2020 yılının ilk dört ayı ile mukayese ettiğimizde ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 27, kaza neticesinde meydana gelen ölüm olaylarında yüzde 57 ve yaralanmalarda yüzde 33'lük bir azalış meydana gelmiştir. Bu seneki trafik haftamız da vatandaşlarımıza tavsiyemiz, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu kurallara harfiyen uyarak, sosyal mesafeyi koruyup, zorunlu olmadıkça maskesiz sokağa çıkmamak, trafik kurallarına harfiyen riayet etmektir. Bu vesile ile başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, Korona Virüs sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve hastanelerde tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi Haber
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Haber
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı
Spor Neymar Ali Koç Ersun Yanal Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Sakarya'da geçen yılın ilk 4 ayına göre trafik kazasında ölüm oranı yüzde 57 azaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 17:18:51. #1.15#
title