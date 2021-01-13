Geçen yıl 60 bin kişinin elektriği "çöp"ten üretildi
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Geçen yıl 60 bin kişinin elektriği "çöp"ten üretildi

13.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:16

Sakarya'da, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, geçen yıl 60 bin kişinin elektriği katı atıktan üretildi.

Sakarya'da, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, geçen yıl 60 bin kişinin elektriği katı atıktan üretildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, atıkların bertarafı için sürdürülen çalışmalarla geçen yıl rekor sayılabilecek rakamlara ulaşıldı.

"Sıfır Atık" anlayışıyla çevre hassasiyeti gözeten Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde geçen yıl kentte çıkan 1801 ton tıbbi atık ile Düzce'deki sağlık kuruluşlarından getirilen 498 ton atığı bertaraf etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Depolama Sahasında kurulan sistemle 2020'de 352 bin 623 ton katı atığı işleyerek 60 bin kişinin elektriği çöpten üretti. Belediyenin çalışmalarıyla 15 bin konutun elektriği çöpten karşılandı.

Katı atık aktarma istasyonlarıyla ilçelerden gelen atıklar da bertaraf edildi.

Ülke ekonomisine yenilenebilir enerji kaynaklarıyla katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ADASU HES'in yanı sıra Akçay Barajı'na kurulan 3 yeni HES ve kısa süre önce çalışmaları başlatılan Güneş Enerjisi Santrali projesiyle alternatif alanlara yönelik adımlar atıyor.

Geçen yıl 60 bin kişinin elektriği 'çöp'ten üretildi
Geçen yıl 60 bin kişinin elektriği 'çöp'ten üretildi
Geçen yıl 60 bin kişinin elektriği 'çöp'ten üretildi
Geçen yıl 60 bin kişinin elektriği 'çöp'ten üretildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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