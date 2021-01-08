Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi
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Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi

08.01.2021 13:26 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:35
Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi

SAKARYA'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, gazetecilere deprem öncesi, deprem sonrası ve deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitim verdi.

SAKARYA'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, gazetecilere deprem öncesi, deprem sonrası ve deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitim verdi. Eğitimde simülasyon tırı kullanılarak katılımcılara deprem anı da yaşatıldı.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gazetecilere deprem eğitimi verildi. AFAD eğitmeni Alper Demir tarafından afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, afet anında yapılması gerekenler ve afet sonrasında neler yapılacağı anlatıldı. Eğitim sonrasında simülasyon tırında deprem anı canlandırılarak eğitim sonlandırıldı. 

Gerçekleştirilen eğitim ile ilgili açıklama yapan AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Bizim vazifemiz her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmaktır. Bu işin özü ise afet öncesi hazırlık yapmak, riskleri belirlemek, önlem almak ve afet yanında neler yapacağımızı bilmek. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 2021 yılını 'Afet Eğitim ve Farkındalık Yılı' olarak ilan etti. Bu sebeple ülke genelinde eğitimler yapılarak farkındalık yaratmaya çalışacağız" dedi. 

Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi
Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi
Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi
Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi
Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi
Sakarya'da gazetecilere deprem eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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