Sakarya'da fuhuş operasyonu

30.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Azerbaycan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Serdivan ilçesinde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Üç farklı adrese düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalandı.

Azerbaycan uyruklu M.H, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA