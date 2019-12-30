Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
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Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda 10 kişiyi yakaladı.

30.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:20
Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda 10 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde fuhuş yaptığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 3 farklı adrese gerçekleştirilen baskında, Azerbaycan Uyruklu Magsud H. (24), fuhuştan kaydı olan N.A. (44), G.B. (43), H.Y. (29), G.A. (36) isimli kadın şahıslar ve bu şahıslarla para karşılığında fuhuş yapan 5 erkek zanlı yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu Magsud H. sınır dışı edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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