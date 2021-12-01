Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi - Haberler
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Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'da fırtına nedeniyle yaşanan 33 olaya müdahale edildi

Sakarya'da iki gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmasından beton yapıların kopmasına, direk ve ağaç devrilmesine kadar 33 olaya müdahalede bulunuldu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da iki gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmasından beton yapıların kopmasına, direk ve ağaç devrilmesine kadar 33 olaya müdahalede bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtına ve lodosun etkili olduğu son 48 saatte yaşananların bilançosuna yer verildi.

Açıklamada, ekiplerin şiddetli lodos ve fırtınanın meydana getirdiği 33 vakaya müdahale ettiği aktarılarak, 16 ilçede ulaşımı ve günlük hayatı etkileyen konularda vatandaşın yardımına koşulduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının getirdiği olaylar neticesinde ağaç devrilmesi, çatı uçması, çatı panellerinin düşmesi, binadan kiremit ve betonların düşmesi, tehlike arz eden duvar, aydınlatma direği devrilmesi, beton duvarın devrilmesi gibi vakalara ekiplerin müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle yardıma ihtiyaç duyan her hemşehrimizin yanına dakikalar içinde ulaştık ve müdahale ettik. Bu süreçte fedakarca çalışan personelimizle Sakaryalıların her zaman yanındayız, görev başında hazırız. Can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir."

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AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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