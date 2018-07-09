Sakarya'da Firari Hükümlü Tutuklandı

Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis ile 4 bin 200 lira para cezası bulunduğu gerekçesiyle evinde gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen firari hükümlü H.Ö'nün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.