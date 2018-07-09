Sakarya'da Firari Hükümlü Tutuklandı
Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan kişi tutuklandı.
Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis ile 4 bin 200 lira para cezası bulunduğu gerekçesiyle evinde gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen firari hükümlü H.Ö'nün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.