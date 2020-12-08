Fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

08.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:26

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Başpınar Mahallesi'nde fındık deposu ve inşaat ofisi olarak kullanılan iş yerinde, E.G. ile F.S. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine silahla ateş etti. Kavgada E.G, F.S. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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