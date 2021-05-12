Sakarya'da Filistinli öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti
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Sakarya'da Filistinli öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti

Sakarya'da Filistinli öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde kurulan Filistinli Öğrenciler Topluluğu üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde kurulan Filistinli Öğrenciler Topluluğu üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversitenin giriş kapısında toplanan Filistinli ve diğer öğrenciler, tekbir getirerek İsrail'i kınadı. Öğrenciler, "Kahrolsun İsrail", "Özgür Kudüs", "Özgür Filistin", "Mescid-i Aksa Onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıdı.

"Kudüs'e Destek" adlı açıklamayı okuyan Filistinli Öğrenciler Topluluğu Başkanı Ahmed Abusafia, Kudüs'ün terör devleti İsrail'in kirli ayakları altında ezildiğini, Mescid-i Aksa'nın terörist canilerin zulmüne şahitlik ettiğini söyledi.

Abusafia, Filistin'e destek olmak ve İsrail'i lanetlemek için toplandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Müslümanların mübarek gününde, insanlığın Kovid-19 ile uğraştığı bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarına tepki göstermek insanlığımızın gereğidir. ABD başta olmak üzere, sistemin egemenleri ve bu sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisini sessiz kalarak desteklemeye devam etmektedir. Bu yüzden terörist İsrail bu kadar ahlaksız davranmaktadır. Bu yüzden İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya devam edeceğiz."

Birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Abusafia, "Bizim için Filistin özgür bir devlettir. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bu ideal uğrunda kanımızla canımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Kudüs, Filistin'dir. Kudüs, İslam şehridir. Zulüm değil adalet hakim olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Artık kınamanın vakti geçti, somut adımların atılması gerekiyor"

Açıklamaya katılan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da İsrail'in bir terör devleti olarak ramazan ayının son günlerinde yaptıklarıyla da bunu gösterdiğini söyledi. Kudüs'ün önemine işaret eden Savaşan, "Buradaki herkes kalp ve gönülleriyle Filistinlilerin yanında. Artık kınamanın vakti geçti, somut adımların atılması gerekiyor. Dünya, İsrail'in şımarıklığını, hukuk tanımazlığını, terör devleti olduğunu biliyor. İnşallah başta Filistin olmak üzere oradaki insanların yaptığı mücadele dünyada karşılık bulacak. İnşallah bu zulüm yakında sona erecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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