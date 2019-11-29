Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, polis akademisi ve polis koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilenlere yönelik 27 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.