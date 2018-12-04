Sakarya'da Fetö Sanığı Eski Kom Müdürünün Yargılanması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık E.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık E.Ö, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Gizli tanığı tanımıyorum. Zaten benimle ilgili bilgiye sahip olmadığını söylemiştir. Ne Fetullah Gülen'i gördüm ne de yanına gittim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve tüm delillerin toplandığını ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanığın, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 29 Ocak 2019'a erteledi.

Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö 29 Haziran'da tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.