Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
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Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

22.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:00
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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