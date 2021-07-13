Sakarya'da FETÖ/PDY davasında iki sanığın yargılanması sürüyor
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Sakarya'da FETÖ/PDY davasında iki sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'da FETÖ/PDY davasında iki sanığın yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Naciye ve eşi Alişan Alişan yer almazken avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı da dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Süreç

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası, bu davayla birleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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